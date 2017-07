Afghaanse vluchteling in cel voor aanranding persoonlijke buddy

Het Antwerpse gerecht heeft een 18-jarige Afghaanse vluchteling aangehouden omdat hij geprobeerd heeft om zijn persoonlijke buddy aan te randen. OCMW-voorzitter Fons Duchateau (N-VA) heeft staatssecretaris van Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) gevraagd om te onderzoeken of de man uitgewezen kan worden.

De 18-jarige Afghaan die gisteren werd gearresteerd, is een van de dertien jonge vluchtelingen die in Antwerpen deelnemen aan het Curant-project, een initiatief dat wordt gefinancierd met Europese fondsen. Via dat project wil het OCMW van Antwerpen pas meerderjarig geworden vluchtelingen helpen bij het opbouwen van een toekomst in Vlaanderen. De jonge vluchtelingen krijgen een buddy toegewezen, met wie ze samen in het kader van een co-housingproject onder een dak wonen.

“De jonge huisgenoten hebben uiteraard aparte slaapkamers”, zegt OCMW-voorzitter Fons Duchateau. “Maar ze delen wel een living en een keuken.”

Met een 18-jarige Afghaan ging het in de nacht van maandag op dinsdag helemaal fout. Midden in de nacht viel hij zijn vrouwelijke buddy lastig. De vrouw kon zich in veiligheid brengen en waarschuwde de politie. De jongeman werd gearresteerd en in voorlopige hechtenis genomen.

Krachtig signaal

OCMW-voorzitter Fons Duchateau wil een krachtig signaal geven. “Dit is onaanvaardbaar. Wij hebben deze man kansen gegeven. We doen als overheid grote inspanningen om jonge vluchtelingen te helpen, dan is het verschrikkelijk dat daar misbruik van wordt gemaakt. We zullen er alles aan doen om die vrouw te steunen”, aldus Duchateau. “Wat betreft de jongeman: ik heb contact opgenomen met staatssecretaris van Asiel en Migratie Theo Francken. Het Commissariaat van de Vluchtelingen zal onderzoeken of hij uitgewezen kan worden.”