Gemeente lanceert ecologische zomergadget

Duffel - De gemeente deelt vanaf volgende week gratis bood-schappentassen uit met het opschrift ‘Ik zén van Duffel’. Wie ze op een openbare plaats gebruikt, kan er een InDuffelBon mee winnen.

“De boodschappentas is multifunctioneel én ecologisch. Je kan ze gewoon als tas gebruiken, maar je kan ze ook compact opplooien en meenemen in je rugzak of handtas. Het gebruik van plastic zakjes wordt zo dus overbodig. De tas is vervaardigd uit ongebleekt, milieuvriendelijk katoen”, zegt schepen van ­Communicatie Staf Aerts (Groen). “De ‘Ik-zén-van-Duffel’-tas is sowieso de must have van deze zomer. Maar om Duffelaars extra te motiveren om ze ook echt te gebruiken, organiseren we een wedstrijd. Het enige wat je moet doen, is de tas deze zomer overal mee naartoe nemen. De bewijzen daarvan post je op onze Facebookpagina of op je eigen Instagramaccount met de hashtag #ikzenvanduffel.”

“Je mag je tas gerust meenemen naar de Grand Canyon in Amerika, maar dat hoeft niet per se. Ook als je ermee in Duffel blijft, maak je kans om in de prijzen te vallen. Neem er gewoon een foto van.”

De boodschappentassen zijn vanaf volgende week beschikbaar. Via de gemeentelijke Facebookpagina en website komt u te weten waar u ze kunt krijgen. Op 21 september loot de gemeente drie winnaars. Zij krijgen een InDuffelBon met een waarde van 50 euro, 30 euro of 20 euro.