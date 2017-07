Zwarte ratten teisteren Heesdijk

Ravels - Bewoners van de Heesdijk in Poppel (Ravels) zien sinds enkele dagen zwarte ratten opduiken in hun tuin. Ze vrezen dat die afkomstig zijn van een kippenbedrijf in dezelfde straat.

In de tuin van Will Van Gils en zijn vrouw Eef Van Gestel duiken de dieren het vaakst op. “Je ziet ze over het gazon lopen en af en toe drinken ze zelfs water uit de vijver”, zegt Will Van Gils. “Maandag zat er een rat op de oprit ­onder onze auto. Intussen hebben we al twee dode ratten gevonden, en ook de hond van een overbuur liep onlangs rond met een dood exemplaar in zijn mond. We hebben vijf rattenklemmen geplaatst, maar voorlopig zonder resultaat. Die beesten eten de kaas op zonder dat de klem afgaat. Een landbouwer uit de buurt vertelde me dat er waarschijnlijk een nest in de buurt zit. Als je één zwarte rat ziet, zijn er gegarandeerd veel meer. We vermoeden dat de ratten van een kippenbedrijf hier vlakbij komen. Daar zijn de stallenonlangs leeggemaakt. Dat gebeurt om de zoveel maanden, maar het is de eerste keer dat we met ratten opgescheept zitten.”

Ziektes

De bewoners van de Heesdijk zijn al wat gewoon wat overlast betreft. De voorbije jaren was er vaak een vliegenplaag. “Daar zijn we dit jaar tot nu toe van gespaard gebleven”, vertelt Eef Van ­Gestel. “Nu duiken de zwarte ratten op. Het is heel vervelend, misschien zelfs erger dan vliegen. Door de rattenklemmen en de mogelijke ziektes die dode ratten meedragen, laten we onze hond niet meer alleen buiten. In de tuin werken zit er voorlopig ook niet in. Ik mag er niet aan denken dat er plots een rat naar mij springt als ik met de planten bezig ben. Dat ze vaak komen drinken aan de vijver toont aan dat ze waarschijnlijk ergens gif gegeten hebben, want dat maakt hen dorstig."

Gepaste maatregelen

De politie en de milieudienst van Ravels zijn op de hoogte gebracht van de ratten in Heesdijk.

“We gaan gepaste maatregelen nemen”, zegt burgemeester Walter Luyten (CD&V). “De rattenvanger wordt ingeschakeld om de dieren te vangen, en daarnaast moet vast- gesteld worden waar de dieren vandaan komen. De bedrijven in de buurt weten in elk geval dat het ze het nodige moeten doen ­tegen ongedierte.”

De zaakvoerder van het kippenbedrijf was niet bereikbaar voor een reactie.