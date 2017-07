Tom Boonen investeert in Limburgse pastabar

Vanaf medio september kunt u aan tafel aanschuiven bij Tom Boonen. De wielergod op rust opent samen met zijn manager Paul De Geyter en de uitbaters van het Italiaanse restaurant L’Angelo Rosso in Sint-Truiden een pastabar. “Robertas pastabar zal staan voor een gezonde keuken”, zegt mede-investeerder Fillipo Catania.

De ambitie van Boonen, die in zijn wielerleven kilo’s pasta verorberde, en co is om half september te openen. “De zaak zal Robertas pastabar heten”, verduidelijkt Catania. “Naar mijn vrouw Roberta. Wij willen een gezonde keuken presenteren, gezonde pasta’s en slow food.”

Foto: JCR