Miley Cyrus gaat in zee met ‘onze’ Lost Frequencies

Brusselaar Felix De Laet, alias Lost Frequencies, heeft voor de Amerikaanse zangeres Miley Cyrus een remix gemaakt van haar nummer Malibu.

“Ineens valt een berichtje van de manager van Miley Cyrus in je mailbox. Of je haar nieuwe single Malibu, die op dat moment nog niet uit was, wil remixen. Ik verzeker je: daarvan ben je onder de indruk. Maar het is duidelijk dat ze smaak heeft (lacht).”

Het zolderkamertje van Felix De Laet, waar het dj’en begon voor zijn alter ego Lost Frequencies, lijkt wel heel veraf, nu zelfs het wereldsterretje-dat-weer-zedig-werd een beroep doet op zijn diensten. Eerder deed ook Major Lazer dat al voor hun single Cold Water. “Een mooie opportuniteit”, zo vat De Laet het nuchter samen aan de telefoon vanop Ibiza, waar hij gisteravond de Tomorrowland-party op gang mocht trekken in de befaamde Ushuaïa-club.

Foto: Patrick De Roo

“Ik was meteen overtuigd door de originele versie van het lied. Het heeft een mooie vibe. Ik kreeg volledige vrijheid en wou er meer mee doen dan de gitaarlijn volgen en daar een beat onder plakken. Dat is te gemakkelijk. Daarom heb ik geprobeerd om er een diepere versie van te maken.”

“Iemand schreef bij de clip op YouTube: ‘Ik ga slapen. Ik heb mijn ogen dicht en Malibu van Lost Frequencies op repeat.’ Heerlijk. Dat is exact de context waarin je het moet beluisteren”, aldus De Laet.

Die aanpak wordt alleszins gesmaakt. Hoewel ook onder anderen Dillon Francis en Tiësto – niet de minsten – een eigen versie van Malibu maakten, wordt die van Lost Frequencies in de vakbladen geroemd als “de beste van allemaal”.

De fans van Lost Frequencies komen deze zomer dus ruimschoots aan hun trekken: vorige week lanceerde hij nog een samenwerking met Netsky, later deze zomer volgt nieuw eigen werk.