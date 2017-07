Juni was zwaarste filemaand in Antwerpen sinds 2011

Het is van 2011 geleden dat er op de Vlaamse snelwegen zo veel file stond als in de voorbije maand juni. In Antwerpen lag de filezwaarte, die rekening houdt met lengte en duurtijd, afgelopen maand meer dan dubbel zo hoog als in dezelfde periode vijf jaar geleden.

“Als we kijken naar de filezwaarte, die rekening houdt met de lengte van de files maar ook met hoe lang ze er staan, dan zien we dat die de voorbije vijf jaar bijna is verdubbeld”, zegt Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum. “Voor Antwerpen (de Ring en de daarop aansluitende snelwegen, red.) gaat het zelfs over meer dan een verdubbeling. Concreet komt het er dus op neer dat de files langer én hardnekkiger worden.”

Foto: Kioni Papadopoulos

Een van de redenen waarom het zo druk is op de Antwerpse snelwegen is de zogenaamde knip van de Leien. Die werd exact een maand geleden doorgevoerd. Op de belangrijke as in de binnenstad wordt nog tot 2018 gewerkt.

Liefkenshoektunnel

Maar de problemen zijn niet alleen te wijten aan de knip van de Leien, meent Bruyninckx. De Liefkenshoektunnel bijvoorbeeld, die in principe betalend is, moest dit jaar al 23 keer tolvrij worden gemaakt om de druk op het wegennet te doen aflaten. Dat is bijna even vaak als in heel 2016, toen de tunnel in totaal 24 keer tolvrij werd gemaakt. “We maken de tunnel alleen tolvrij wanneer er zich zware incidenten of ongevallen voordoen”, zegt Bruyninckx. “Dat we dat dit jaar al zo vaak hebben moeten doen, wijst er dus op dat er veel ongevallen gebeuren.”

Nog een factor: het weer. “Niet alleen regen heeft een invloed op de files”, zegt Bruyninckx. “Wat we heel goed zagen in juni is dat het mooie weer voor veel recreatief verkeer zorgde. Op het moment dat de ochtendspits begon af te nemen, zo rond 10u, zagen we telkens een massa dagjestoeristen de baan optrekken voor een uitstap. Ook dat zorgde voor aanhoudende file.”