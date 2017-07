“Trouwen kan als je je eigen pastoor meebrengt”

Berendrecht-Zandvliet-Lillo / Berendrecht / Lillo / Zandvliet -

Het kerkbestuur van Lillo kreeg vorige week van bisschop Johan Bonny te horen dat de liturgische diensten

in de kerk van Lillo worden stopgezet. Toch is er nog een toekomst voor het kerkje, want de kerkraad wil de woorddienst behouden. Wie er wil trouwen kan dat ook nog, maar moet wel zijn eigen pastoor meenemen.