Almaplast investeert miljoen euro in poederlak-afdeling

Kontich - Het Kontichse bedrijf Almaplast investeert bijna 1 miljoen euro in een nieuwe poederlakafdeling. Het bedrijf wil de productiecapaciteit daarmee verdubbelen.

Almaplast is een specialist in poederlakken, plastificeren en het natlakken van materialen. Klanten laten onderdelen lakken om ze te beschermen tegen corrosie, maar ook als decoratie.

De kmo werkt voor klanten uit verschillende sectoren. “We lakken bijvoorbeeld onderdelen van de nieuwe Albatros-trams die in Antwerpen en Gent rondrijden”, zegt zaakvoerder Niko Hendrickx. “Ook voor de automobielsector voeren we lakopdrachten uit. We lakken bijvoorbeeld de afscheiding tussen de koffer en de passagiersruimte voor verschillende Volvo-modellen.”

Het Kontichse bedrijf lakt ook de tussenschotten van de diepvriezen van Colruyt-supermarkten.

Grootste investering in 15 jaar

“We doen deze zomer de grootste investering in vijftien jaar”, zegt algemeen directeur Niko Hendrickx. “Midden juli leggen we onze poederlakmachine voor een maand volledig stil. We verbouwen onze automatische productielijn en rusten die onder meer uit met een nieuwe kettingbaan en een ultramoderne poederspuitcabine. Met deze nieuwe installatie willen we onze klanten sneller kunnen bedienen. We willen ook tegemoetkomen aan hun steeds hogere kwaliteitseisen.”

Nieuwe aanwervingen

Almaplast wil door de nieuwe investering een vijftal nieuwe mensen aanwerven. Vandaag stelt het bedrijf in de industriezone Blauwesteen in Kontich vijfentwintig mensen tewerk.

Almaplast werkt niet alleen voor bedrijven zoals Volvo en Colruyt, maar heeft ook klanten in Nederland en Noord-Frankrijk.

