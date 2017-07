Antwerpen / Schilde - Antwerps CD&V’er Orry Van de Wauwer (29) legt vandaag de eed af als Vlaams parlementslid. Hij is het gezicht van de verjonging bij de Antwerpse afdeling. “Sommigen vinden mij links, andere weer rechts, wat bewijst dat ik een echte centrumman ben”, lacht Van de Wauwer.

Van de Wauwer volgt Caroline Bastiaens (CD&V) op in het Vlaams parlement. Zij werd in november vorig jaar schepen. Bastiaens had toen wel een licht duwtje nodig om ontslag te nemen als parlementslid. ...