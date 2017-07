Vakantiegevoel onder dertig paarse paraplu’s

Wijnegem - De bouwwerf van ’t Gasthuis in Wijnegem was net op tijd voldoende opgekalfaterd om ‘vakantie-burgemeester’ Jos Lenaerts toe te laten zijn low profile-zomerbar prachtig in te richten.

Gezellig een streekbiertje of een Zomergem-gin drinken, bijpraten met vrienden en genieten van lokale bands, dat is het recept. “Mijn voornaamste doel is om de Wijnegemnaren een vakantiegevoel te bieden in de eigen gemeente. Hoe meer artiesten hun ding willen doen, hoe liever. Muzikanten, maar ook acteurs, vertellers en dichters mogen zich nog altijd aanmelden”, steekt Jos Lenaerts de hand uit.

“Elke dinsdagavond is tangoavond, waarbij de dansscholen die wegvlogen aan het Antwerpse Kattendijkdok komen lesgeven. Op 24 juli trekken we hopelijk met een volle bus naar het EK vrouwenvoetbal in het Nederlandse Tilburg, om de Red Flames aan te moedigen tegen Nederland. Voor 25 euro kun je meegaan”, aldus Lenaerts.

Afsluiten doet Zomergem met het openingsfeest van het gemeenschapscentrum met tal van optredens, de voorstelling van de pas gerenoveerde bibliotheek, een bonte parade door de gemeente en optredens van onder meer Guido Belcanto.

Zomergem achter ’t Gasthuis, open t.e.m. 3 september, elke maandag, dinsdag en woensdag vanaf 17u en vrijdag, zaterdag en zondag vanaf 14u