Le nouveau CD&V est arrivé

Voormalig CVP-voorzitter Johan Van Hecke riep in 1993: “Le nouveau CVP est arrivé.” Hij parafraseerde een slogan in de wereld van de wijn om de vernieuwing aan te kondigen. Het werd echter al snel oude wijn in nieuwe zakken. CD&V is een machtspartij. Dat imago blijft aan de partij hangen. Het beeld van Antwerps schepen Marc Van Peel (CD&V) die voor de verkiezingen in 2012 de deur van het stadhuis gesloten hield voor Bart De Wever, maar ze daarna wagenwijd voor hem opende en dicht sloeg op de neus van kartelpartner sp.a, was tekenend.