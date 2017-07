Aartselaar - Ouders van de parochiale kleuterschool aan de Carillolei willen geen tweerichtingsverkeer in de Della Faillelaan. Het schepencollege wil dat als proefproject invoeren eens de tweede uitgang van de school er is gerealiseerd.

In de nasleep van de protestactie van bewoners van de Camiel Paulusstraat, die het enkelrichtingsverkeer in de Della Faillelaan in de vakantieperiode ongedaan gemaakt willen zien, raakte bekend dat ouders ...