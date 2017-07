Buren hebben last van stofwolk die boer deed opwaaien: “Vakantie? We kunnen niet eens buiten spelen!”

Essen -

Een boer uit Essen die vorige maand zijn tulpen liet rooien, heeft heel wat stof doen opwaaien. Letterlijk dan: door het droge weer werden heel wat huizen in de buurt door stof en zand besmeurd. Het lijkt er ook sterk op dat er chemicaliën werden gebruikt, want veel bewoners hadden last van hun luchtwegen en ogen. De kinderen mogen voorlopig niet meer buiten spelen – net nu de vakantie begonnen is.