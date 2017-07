Zomer van Antwerpen: dit vonden wij van ‘Humans’ door compagnie Circa

Klaar voor de tweede circus- première van Zomer van Antwerpen? Verwacht geen doorsnee voorstelling van de Australische compagnie Circa. In Humans verkennen tien acrobaten hun fysieke grenzen en zetten ze aan tot nadenken: wat maakt een mens menselijk?

Het Australische Circa staat sinds 2004 bekend als een pionier van het hedendaagse circus. Onder leiding van artistiek directeur Yaron Lifschitz was het gezelschap al in 39 verschillende landen te zien. “En ook dit jaar hebben we een drukke zomer voor de boeg. We zijn al sinds maart op tournee en gaan nog door tot en met september”, vertelt Lifschitz. “Bovendien gaan we binnen enkele weken met een nieuwe show in première.”

Het lichaam als poëzie

Maar voor Zomer van Antwerpen presenteert Circa de voorstelling Humans, waarin het gezelschap wandelt op de koord tussen theater, dans en circus, met beweging als ijkpunt. De grenzen van de menselijke fysiek worden door Circa telkens opnieuw gewikt en gewogen, met spectaculaire acrobatie tot gevolg. In Humans stellen tien acrobaten een verbazingwekkende kracht en behendigheid tentoon. Ze gooien elkaar in de lucht, draaien rond hun as, trekken en stoten elkaar af. Voortdurend dagen ze zichzelf en elkaar uit. Hier wordt het lichaam poëzie.

“Voor mij is een lichaam op zichzelf al een poëtisch gegeven. Daar moet je niets bijzonders voor doen”, zegt Lifschitz. “Waar het bij ons om draait, is om datgene wat wij allemaal doen tot de perfectie te drijven. Dat moet een soort energie teweegbrengen, een gevoel dat het publiek niet meer loslaat.”

“Wat we uiteindelijk beogen, is een connectie te realiseren tussen artiest en toeschouwer. Wat onze acrobaten brengen, komt vanuit het diepste van hun ziel. Tegelijk willen zij op hun beurt het publiek diep raken. Zo willen we blootleggen wat een mens menselijk maakt en wat het betekent om mens te zijn. En hopelijk kijken onze toeschouwers daar na het bijwonen van onze voorstelling iets anders tegenaan.”

Een uitdaging die het circusgezelschap aangaat zonder daar ook maar een woord voor nodig te hebben. Muziek daarentegen vervult een significante rol in de voorstelling. “Doorheen de geschiedenis van de mensheid is het onduidelijk hoe muziek zo belangrijk voor ons is geworden. Het is een ongelooflijk iets, een onbewust iets ook, een trilling. Ik steek ongelooflijk veel tijd in het zoeken naar de perfecte muziek bij een voorstelling. Want muziek geeft ons energie en een emotionele vocabulaire. Het is cruciaal dat dat tot in de kleinste details goed zit.”

Humans van Circa, van 5 tot en met 16 juli. Alle circusvoorstelling van Zomer van Antwerpen zijn te zien aan de Zomerbar aan de Sloepenweg.