Peter Sagan uit de Tour gezet na elleboog in volle spurt: “Het was niet zo bedoeld”

Hij leek in Vittel een uitstekende zaak te doen voor de groene trui, maar Peter Sagan werd de pineut van de dag. De wereldkampioen bracht in volle sprint Mark Cavendish ten val, werd aanvankelijk enkel naar de laatste plaats gezet na een klacht van Dimension Data maar daar kwam de jury op terug en die besliste om de wereldkampioen zonder pardon uit de Tour te zetten. Sagan had maandag de derde etappe gewonnen in Longwy, was de topfavoriet voor de groene trui en een absolute smaakmaker.

Vlak voor het ingaan van de laatste kilometer brak het peloton in stukken door een val met onder andere geletruidrager Geraint Thomas. Al was het grootste slachtoffer groene trui Marcel Kittel, die een tweede opeenvolgende ritzege in rook zag opgaan.

Toen moest het ergste echter nog komen. Arnaud Démare versnelde met Sagan in zijn wiel. Cavendish wilde langs de nadars rechts passeren bij de wereldkampioen maar die deed de deur dicht. De Brit smakte tegen het asfalt terwijl Sagan zich meesterlijk kon rechthouden. Ondertussen knalden Ben Swift en John Degenkolb op Cavendish en kwamen ook zij zwaar ten val.

Jury: “Reglement toegepast: Sagan wordt uitgesloten”

De ploegleiding van Dimension Data was furieus en diende klacht in tegen Sagan. Met succes. De Slovaak van Bora-Hansgrohe werd aanvankelijk naar de laatste plaats gezet en kreeg 30 seconden straftijd aan zijn broek. Maar even later was de jury nog onverbiddelijker: de wereldkampioen werd zonder pardon uit de Tour gezet. “Peter Sagan is in toepassing van het reglement uitgesloten uit de Tour van 2017”, aldus juryvoorzitter Philippe Mariën.

Cavendish werd na afloop afgevoerd naar het ziekenhuis met zijn arm in een verband. Er wordt gevreesd voor een gebroken schouder.

Sagan: “Het was niet zo bedoeld”

Sagan kwam meteen na de finish nog zijn excuses aanbieden aan de Brit, maar tevergeefs dus. “Het was niet zo bedoeld”, sprak hij kort na afloop. De jury had er geen oren naar en zette hem uit de Tour de France. Zo gaf ze dinsdagavond mee in een mededeling.

“Ik had geen idee dat Mark achter me zat”, zei Sagan in een korte reactie na afloop. “Hij kwam heel snel, rechts achter mij net toen ik naar het wiel van een andere renner wou springen. Van wie was het? Démare? Of neen, Kristoff denk ik. Het ging snel en ik kon niet meer naar links sturen. Zo kwam hij vlak bij mij en belandde hij in de nadar. Dat is heel jammer voor hem, het was niet zo bedoeld. Ik heb mijn excuses aangeboden bij hem na de koers.”