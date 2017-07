Tien om te zien op Antwerp Metal Fest 2017

Antwerp Metal Fest viert dit weekend zijn vijfde verjaardag. Begonnen als een klein project van enkele mensen uit de Antwerpse muziekscene is AMF uitgegroeid tot een vaste waarde in het zomerse festivallandschap. Na onder meer Napalm Death (2013), Exodus (2014), Obituary (2015) en Katatonia (2016) staan er weer enkele grote internationale namen aangevuld met lokale acts in het mooie Bouckenborgh Park. Onze selectie voor dit weekend.

1. Sepultura, zaterdag, main

Deze Braziliaanse band stond onlangs nog op de main stage van Graspop. Twee van de vier originele leden zijn nog aan boord. Maar ook zonder de Cavalera-broertjes kan Sepultura scoren. Dat bleek niet enkel uit hun sterke Graspop-set, maar ook uit hun uitstekende nieuwe plaat 'Machine Messiah', een van de beste metalplaten van het jaar tot dusver.

2. Diablo Blvd, zondag, main

De band rond Alex Agnew legt momenteel de laatste hand aan zijn vierde album, 'Zero Hour', dat in september verschijnt. Speciaal voor AMF komt Diablo Blvd uit de studio voor de enige festivalshow van de band dit jaar.

3. Vader, zaterdag, main

Zaterdag is Vaderkesdag. Het Poolse Vader gaat ondertussen al langer dan dertig jaar mee. Begonnen als heavy metal, ondertussen old school death metal. Hun meest recente album, 'The Empire' (2016), kreeg wereldwijd goede kritieken en haalde heel wat eindejaarslijstjes.

4. King Hiss, zaterdag, marquee

Traditioneel ook heel wat Belgische bands op AMF. Zoals King Hiss, dat momenteel zowat elk festival waar het geboekt staat plat speelt. Met zijn meest recente plaat, 'Mastosaurus', scoorde deze stonerband bij pers en publiek.

5. Sisters of Suffocation, zondag, marquee

Deze vier gezellige Hollandse meiden waren de revelatie van AMF 2016, dus vroeg de organisatie ze gewoon opnieuw. Met hun roze nagellak zien ze er ongevaarlijk uit, tot frontvrouw Els haar strot opent en de rest van de band de pletwals loslaat. Brutale all female death metal die ook in het buitenland al hoge ogen gooide. Ga dit zien op AMF voor het echt groot wordt.

6. Toxic Shock, zondag, marquee

Met hun derde passage in vijf jaar zijn de Antwerpenaars van Toxic Shock AMF-recordhouder. Hun show op de allereerste AMF is intussen legendarisch: zanger Wally stond plots wijdbeens bovenop de beide poortdeuren van Bouckenborgh. Anno 2017 heeft Toxic Shock zijn nieuwe album - geproduced door de legendarische Fleming Rasmussen - klaar en wordt het AMF-publiek op een voorsmaakje getrakteerd.

7. Bütcher, zaterdag, marquee

Net op tijd voor AMF heeft Bütcher zijn eerste full album klaar: 'Bestial Fükkin' Warmachine'. De plaat klinkt zoals de titel voorspelt: snel, rauw, hard. Bütcher maakt van AMF de releaseparty en heeft voor de liefhebbers wat extraatjes bij, te koop in onze Metal Market. Worden deze Vlamingen de verrassingen van AMF 2017?

8. AMF All Star Band, zaterdag, marquee

Weinig festivals hebben hun eigen band, maar op AMF speelt al jaren de AMF All Star Band ten dans met heerlijke covers. De samenstelling van de band verandert elk jaar en is dus net als de setlist een verrassing. Maar AMF-kenners weten dat ze deze band nooit mogen overslaan.

9. Death Angel, zondag, main

Deze Amerikanen zijn een van de pioniers van de Bay Area thrash in de eerste helft van de jaren tachtig en stonden zo samen met bands als Megadeth, Exodus en Metallica aan de wieg van een muziekgenre. De band splitte in de jaren negentig maar is nu al een tijdje terug van weggeweest en speelt wereldwijd voor uitverkochte zalen. Een mooie kans dus om een intussen legendarische band aan het werk te zien.

10. Bleeding Gods, zaterdag, marquee

Death metal met thrash-invloeden: dat is hoe deze Nederlandse band zichzelf omschrijft. Bleeding Gods stond recentelijk nog op de Eindhoven Metal Meeting en heeft hondsbrutaal nieuw werk klaar. Dit gaat knallen, geloof ons.

Tickets in voorverkoop zijn nog tot en met vrijdag te koop via www.antwerpmetalfest.be. AMF 2017 vindt op zaterdag 8 en zondag 9 juli plaats in het Bouckenborgh Park te Merksem (Antwerpen).