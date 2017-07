Deze vrouw leed jarenlang aan anorexia en moest haar levensstijl drastisch veranderen: je gelooft nooit hoe ze er nu uitziet

Een Britse moeder (25) leed zeventien jaar lang aan anorexia, maar wist dat ze haar leven compleet moest omgooien toen ze nog slechts 32 kilogram woog. Ze besefte dat ze nog maar twee keuzes had: verdikken of sterven. Nu eet ze dagelijks minstens 2.000 calorieën en gaat ze regelmatig naar de sportschool om spieren te kweken. Ondertussen ziet de Britse er niet alleen fantastisch uit, ze voelt zich ook beter in haar vel en volgt een opleiding om lotgenoten te helpen.

De Londense Holly Griffiths was pas acht jaar oud toen ze voor het eerst stopte met eten en op korte tijd veel gewicht verloor. Het was het begin van een zware lijdensweg die bijna twee decennia zou aanslepen. Op haar dertiende werd ze formeel gediagnosticeerd als anorexiapatiënte en werd haar situatie steeds maar erger door gevaarlijke online fora die anorexia promoten.

“Ik was vroeger altijd triest als ik mijn dijen zag”, geeft Holly toe. “Ik dacht dat ze dik en afschuwelijk waren, ik huilde toen ik ernaar keek.” Zeventien jaar later woog ze nog maar 32 kilogram en was ze “zo mager dat ze makkelijk in twee kon breken”. De moeder van twee zag eruit als een skelet en wist dat ze “moest herstellen of sterven”.

Om de twee weken pizza

“Ik besefte dat ik niet voor eeuwig kon leven met een eetstoornis”, vertelt Holly. “Jezelf uithongeren of overgeven wanneer je hebt gegeten, kan leiden tot een hartaanval of een beroerte.” Toen het Britse ziekenfonds niet meer wilde betalen voor haar behandelingen omdat ze te dikwijls herviel, wist de 25-jarige vrouw dat ze er alleen voor stond en dat ze zichzelf moest helpen. Ze zocht hulp bij een therapeut, slikte antidepressiva en at om de twee weken een volledige pizza.

Sindsdien eet ze voor het eerst in bijna twintig jaar elke dag een volledige maaltijd en weegt ze al iets meer dan 50 kilogram. “Mijn aandoening verblindde me zo hard dat ik op het punt stond te sterven. Ik zag er afschuwelijk uit en ik vraag me af hoe ik toen zelfs gewoon overeind kon blijven.” Als Holly nu in de spiegel kijkt, ziet ze geen grauwe huid en uitstekende botten meer, maar een sterk, flexibel lichaam.

Gespierde dijen

Holly is terecht trots op haar vooruitgang en haar lichaam en post regelmatig video’s en foto’s van haar transformatie, om zichzelf en lotgenoten een hart onder de riem te steken. “Ik huil niet meer als ik in de spiegel kijk. Nu kunnen mij dijen niet gespierd en groot genoeg zijn.”

Holly weet niet waarom ze op achtjarige leeftijd stopte met eten en vindt het nog steeds moeilijk te begrijpen, ondanks talloze therapiesessies. “Door mijn ziekte werd dun dik en waren diegene die ernstig ziek waren, slechts een klein beetje dunner dan de anderen.” Toen Holly op bed lag, beeldde ze zich in dat haar billen te dik waren en elkaar raakten en moest ze telkens een foto nemen om het tegendeel te bewijzen.

De Britse fitnessfanaat eet nu elke dag een gevarieerde maaltijd en ziet er fantastisch uit. Ze volgt ook een opleiding om mensen in haar situatie te helpen en maakt zich minder zorgen om haar uiterlijk. “Als kleren me nu niet passen, word ik niet verdrietig en laat ik me niet gaan. Ik ben trots op mijn lichaam en trots op het feit dat ik uit een diep dal ben geklommen. Nu ben ik sterk.”