Goed nieuws voor de fans van prins George en prinses Charlotte

Tijdens hun tripje naar Canada slaagden prins George en prinses Charlotte er al in ieders harten te veroveren en dat zal ongetwijfeld niet anders zijn als ze binnenkort met prins William en Kate Middleton mee naar Europa reizen. Het gezin zal daarbij Polen en Duitsland aandoen.

Kensington Palace heeft bekendgemaakt dat de driejarige George en zijn tweejarig zusje Charlotte hun papa William en mama Kate zullen vergezellen tijdens hun reis naar Europa. Er staan tussen 17 en 21 juli bezoeken aan Polen en Duitsland op het programma.

In het statement klinkt het dat de koninklijke familie "uitkijkt naar het bezoek" en dat het publiek gedurende die week enkele keren "de kans zal krijgen om de kinderen te spotten".

Voor George wordt het zijn derde trip naar het buitenland, de kleine Charlotte is toe aan nummer twee. Dit keer doen ze onder meer Gdansk, Berlijn, Heidelberg en Hamburg aan. Het is de bedoeling om zo de banden met het Europa aan te halen na de Brexit.

Further details have been announced for The Duke and Duchess's tour to Poland and Germany ???????? → https://t.co/YLVpzURi0h pic.twitter.com/Czrj4TpUAC