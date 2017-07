Cercle Brugge heeft al zijn elfde (!) zomertransfer beet

Brugge - Cercle Brugge heeft zich versterkt met de Fransman Benjamin Delacourt. Dat hebben de West-Vlamingen dinsdag bekendgemaakt. De 31-jarige centrale verdediger, die overkomt van Deinze uit de eerste amateurklasse, is al de elfde zomertransfer van Cercle.

“We zijn zeer verheugd om Benjamin te mogen verwelkomen bij Cercle Brugge”, reageert sportief directeur François Vitali op de Cercle-website. “Benjamin kent de Belgische competitie enorm goed en heeft dan ook alle troeven om te slagen bij ons.”

Delacourt heeft in Brugge een contract voor een seizoen getekend. De Fransman kreeg zijn jeugdopleiding bij Rijsel en voetbalde nadien voor Moeskroen en ES Wesquehal in zijn thuisland. Vervolgens trok hij in 2011 opnieuw naar Moeskroen, om in 2015 naar Deinze te vertrekken. Delacourt speelde in totaal dertig partijen in de Jupiler Pro League

Delacourt is al de elfde aanwinst voor Cercle Brugge. Eerder trokken de West-Vlamingen ook al Gianni Bruno (Samara), Stephen Buyl (Zulte Waregem), Brian Vandenbussche (AA Gent), Vagner (FC Sabutarlo), Carlens Arcus (Rijsel), Jonathan Farias (Boca Juniors), Lloyd Palun (Red Star) en het trio Jonathan Mexique, Tristan Muyumba en Guévin Tormin van Monaco aan.