Castors Braine loot zware tegenstanders in groepsfase Euroleague

Foto: Walter Saenen - WAS

Braine-l'Alleud / Ophain-Bois-Seigneur-Isaac / Lillois-Witterzée - Castors Braine mag zich opmaken voor een pittige groepsfase in de Euroleague basket. De Waals-Brabantse vrouwen treffen onder meer titelhouder Dynamo Kursk uit Rusland en de Franse kampioen Villeneuve d’Ascq.

Het Tsjechische USK Praag, het Turkse Galatasaray, het Franse Bourges en het Hongaarse Sopron vervolledigen groep A, net als de winnaar van het duel tussen het Slowaakse Piestanske Cajky en het Poolse Polkowice. De thuismatchen van Braine vinden plaats in de Spiroudôme van Charleroi.

Turks kampioen Yakin Dogü, met Belgian Cats Ann Wauters en Kim Mestdagh, ontmoet in groep B Ekaterinburg en Orenburg uit Rusland, Fenerbahçe uit Turkije, Schio uit Italië, Salamanca uit Spanje en Wisla Krakau uit Polen. De winnaar van de wedstrijd tussen het Hongaarse Szekszard en het Franse Montpellier vult tot slot groep B aan.

In de Eurocup houdt alleen Namen de Belgische eer hoog. De Naamse vrouwen kijken in groep J het Franse Nantes, het Hongaarse Uni Györ en de winnaar van de match tussen het Franse Saint-Amand Hainaut en het Nederlandse Amsterdam in de ogen.