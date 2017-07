Dwars door West-Vlaanderen pakt in 2018 uit met elitekoers voor vrouwen

Nieuwpoort - Op zondag 4 maart 2018 wordt de tweede editie van Dwars door West-Vlaanderen georganiseerd. Naast deze categorie 1.1-wedstrijd zal er voor het eerst ook een UCI-wedstrijd voor vrouwen elite (cat. 1.2) verreden worden. De startplaats van beide koersen situeert zich aan de Vismijn van Nieuwpoort. De finish ligt telkens in Ichtegem. Dat werd dinsdagmiddag meegedeeld tijdens een persconferentie.

“Deze nieuwe dameskoers krijgt de naam Omloop van de Westhoek-Memorial Stive Vermaut mee”, stelde koersdirecteur Peter Brackez. “Langs deze weg willen we mee het dameswielrennen promoten.”

“Sinds 2011 was Nieuwpoort de startplaats van onze ondertussen ter ziele gegane Driedaagse van West-Vlaanderen. In 2017 werd voor het eerst Dwars door West-Vlaanderen ‘Johan Museeuw Classics’ georganiseerd. Met Nieuwpoort hielden wij steeds goede contacten en we bieden hen nu twee wedstrijden op dezelfde dag aan.”

“De vrouwen vertrekken wellicht een uur voor de eigenlijke Dwars door West-Vlaanderen. Zij werken een lus rond Nieuwpoort af om dan naar Ichtegem te trekken, waar nog eens acht plaatselijke ronden worden afgelegd met daarin telkens de beklimmingen van de Keiberg en Catteberg. Nieuwpoort is zo de eerste kuststad die de eer heeft twee UCI-wedstrijden te mogen ontvangen. De beleving op en rond het Kaaiplein zal hierdoor enkel maar toenemen. Dwars door West-Vlaanderen blijft deel uitmaken van de Napeleon Cup. Met winnaars als Niko Eeckhout (2011), Arnaud Démare (2012), Gerald Ciolek (2013), Guillaume Van Keirsbulck (2014), Danny van Poppel (2015), Timothy Dupont (2016) en Jos van Emden dit jaar kenden we steeds mooie winnaars. Hopelijk trekken we die lijn door met onze nieuwbakken dameswedstrijd”, besloot Brackez.