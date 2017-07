Studie bewijst: Hoog testosteron-gehalte bevoordeelt atleten als Semenya

BRUSSEL - Zijn atletes die een hoog testosterongehalte hebben, zoals Caster Semenya of Dutee Chand, bevoordeeld? Dat is een vraag die de atletiekwereld al even bezighoudt. Het antwoord op die vraag is positief, zo blijkt uit een dinsdag in het British Journal of Sports Medicine gepubliceerde studie die besteld was door de Internationale Atletiekfederatie (IAAF).

Voor de IAAF is de uitkomst van deze studie erg belangrijk. In 2015 schorste het Internationaal Sporttribunaal (TAS) haar reglement dat als doel had om vrouwen met veel testosteron uit haar competities te weren en hen te verplichten behandelingen te ondergaan. Deze studie “maakt deel uit van de bewijzen die de IAAF verzamelt en die zullen overgemaakt worden aan het TAS”, zo meldt de IAAF in een persbericht.

Het TAS had aan de IAAF tot 27 juli de mogelijkheid gegeven om wetenschappelijk te bewijzen dat hyperandrogene atleten een voordeel hebben. Lukt dit niet, dan wordt het in de ogen van het TAS discriminerende reglement definitief afgewezen.

Op basis van gegevens van de WK’s 2011 en 2013 oordeelt de studie dat topatletes die zelf hogere testosteronwaarden voortbrengen van een duidelijk voordeel genieten op bepaalde nummers (verbetering van prestaties gaande van 1,78 procent op de 800m tot 4,53 procent bij het hamerslingeren).

Atletes die zelf meer testosteron produceren, zijn zeldzaam. Het bekendste voorbeeld is de Zuid-Afrikaanse Caster Semenya, die zich in Rio de Janeiro tot olympisch kampioene op de 800m kroonde. Het was de Indiase sprintster Dutee Chand, in 2014 geschorst door de IAAF want hyperandrogeen, die naar het TAS trok. Dat Internationaal Sporttribunaal gaf haar in 2015 gelijk.