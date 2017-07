Deze bestuurder neemt vier parkeerplaatsen in, maar heeft er wel een “goede reden” voor

In de zoektocht naar een parkeerplaats kunnen ze heel wat irritatie opwekken: automobilisten die het presteren om niet één, maar twee parkeerplaatsen tegelijk in te nemen. Door los over de lijn te gaan staan of een meter tussen hun voorganger te laten wordt de volgende parkeerplaats te klein voor een auto. Bedenk: het kan nóg erger.

Deze bestuurder maakte het nog wat bonte en het resultaat van zijn parkeertalent werd op foto vastgelegd in het Engelse Spalding. Eén witte Seat stond er geparkeerd over wel vier parkeerplaatsen. De foto belandde op een lokale Facebookpagina en weekte daar de nodige reacties los. Ook Fabio Silva, de eigenaar zelf, moeide zich in de discussie en kwam met een bedenkelijk excuus voor de dag.

“Spendeer zelf maar eens honderden euro’s aan je wagen”, schreef hij. “Dan zal je begrijpen waar dit vandaan komt. Sorry dat ik niet wil dat idioten mijn plezier verpesten.”

Foto: Facebook

Een excuus dat niet bij iedereen op begrip kon rekenen.

“En te denken dat die bestuurder ooit de snelste zwemmer was. Wat een trieste genenpool”, reageert iemand.

“Neem dan een betere verzekering”, zegt iemand anders. “Eentje die vandalisme dekt.”

Toch tonen sommigen ook begrip voor de parkeerkunsten. “Als je ziet hoe mensen soms hun deur openen tegen het koetswerk van een geparkeerde wagen, neem ik het hem zeker niet kwalijk.”