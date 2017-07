David Beckham verdedigt zich: “Ik kus mijn kinderen op de mond, wat is het probleem?”

Toen David Beckham (42) een tijdje geleden op Instagram een foto deelde waarin hij dochtertje Harper (5) op de mond kust, kwam daar heel wat reactie op. Bijzonder veel mensen vonden dat niet kunnen, maar de voormalige profvoetballer heeft tijdens een Facebook Live chat aangegeven dat hij al zijn kinderen op de mond zoent en daar geen graten in ziet.

“Dit is echt smerig”, was maar een van de vele negatieve reacties die David Beckham kreeg op een foto die hij op Instagram had gedeeld en waarin hij Harper een kus op de mond geeft. Voor David en Victoria is het de normaalste zaak van de wereld dat ze zo met hun vier kinderen omgaan, en dat zette David via Facebook Live nog eens kracht bij.

"Ik kreeg werkelijk kritiek te slikken omdat ik mijn dochter op de lippen heb gekust. Ik zoen al mijn kinderen op de mond. Wat is het probleem?", zei hij. "Ik ben zelf zo opgevoed en zo doen we het ook met onze kinderen. We willen hen liefde tonen, hen beschermen en steunen en we geven hen veel affectie."

Van enige spijt of schaamte is dan ook geen sprake bij David. Al moet hij zelf ook wel toegeven dat hij tegenwoordig oudste zoon Brooklyn (18) toch niet meer op de mond kust. "Dat zou hij waarschijnlijk vreemd vinden."