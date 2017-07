Zeven Kempense tips voor een muzikaal weekend

Geen zin om de volgende dagen horizontaal geparkeerd voor de buis door te brengen? Daarentegen wel zin in een portie Afrikaanse klanken, Vlaamse schlager, Eurosongklassiekers of deathmetal of ? Ongetwijfeld kunnen we uw appetijt met volgende tips stillen.

1. Rijkevorsel Swingt

Wat: Rijkevorsel serveert tijdens de vakantiemaand juli elke donderdagavond een optreden. Deze week verzorgt Drift My Catch het voorprogramma, waarna Steam het publiek onder stoom mag brengen.

Praktisch: donderdag 6 juli om 19u op de parking van de Pastorij, Doelenpad 1 in Rijkevorsel

Prijs: gratis

2. Schoeftzakkenrock

Wat: Schoeftzakkerock is op weg naar zijn tiende editie, ook dit jaar leggen de Scouts Carpe Diem de nadruk op het inzetten van het bouwverlof met optredens, een heuse BBQ en volksspelen. De line-up bestaat dit jaar uit The Acoustic Three, Delta Crash, Shorty Jetson & His Racketeers, Band Marginal en Stormm.

Praktisch: vrijdag 7 juli vanaf 15u op de Bemdweide op Diepenbeemd 14 in Arendonk.

Prijs: 5 euro

3. Daar bij die molen

Wat: Het tweede weekend van juli wordt er gefeest aan de Buulmolen in Olen. Op vrijdag is er een hulde aan het Vlaamse levenslied met Torsten (de Brouwketel), Jettie Pallettie, Yves Segers, Jo Vally, Laura Lynn en Ronny Lee. Op zaterdagavond staat de mooie omgeving weer in het teken van muziek uit de jaren 80, 90 en 2000 met Discobar Vox.

Praktisch: vrijdag 7 juli vanaf 19u en zaterdag 8 juli vanaf 20u aan de Buulmolen, Industrieweg in Olen

Prijs: tickets in voorverkoop kosten 5 euro per avond, aan de kassa 7 euro

4. Zomerbar Music Night

Wat: Bob Marley, The Beatles, Hooverphonic, The Pixies of Nacht und Nebel, niets of niemand is veilig voor de coverwoede van AnnSemblé. Het typisch doorleefde stemgeluid van Ann, het vaak ongewone instrumentarium en het bescheiden geluidsniveau maken de hoofdlijnen van de band uit.

Praktisch: vrijdag 7 juli om 20.30u aan de Zomerbar bij de Beddermolen, Molenwijk 72 in Tongerlo (Westerlo)

Prijs: gratis

5. Geel Zomert

Wat: Veel ambiance, straffe podiumacts, keigoeie muzikanten, een ongekende variatie aan muziekstijlen, covers om van te snoepen, talent uit Geel en omgeving ... Het is er allemaal tijdens de vrijdagse concerten van Geel Zomert. Deze week doet EuroVizie met Andrea Croonenberghs, Geena Lisa en Chelsy de mooiste liedjes uit Eurosong alle eer aan.

Praktisch: vrijdag 7 juli om 20.30u op het domein De Bogaard, Diestseweg 135 in Geel

Prijs: gratis

6. Yaw Afrikiti Festival

Wat: Multi Afro Cultureel Festival waarbij een podium wordt geboden aan traditionele en moderne Afrikaans en Afrikaans gerelateerde muziek, zang en dans. Een gezellige boel met fantastische muziek, zinderende Afrikaanse shows en overheerlijke eten. Ook de kinderen kunnen heerlijk ravotten en leren djembe spelen

Praktisch: zaterdag 8 en zondag 9 juli van 14u tot 22u in HetGevolg, Otterstraat 31-33 in Turnhout

Prijs: gratis

7. Disregard

Wat: De Zweedse deathmetalband Disregard komt voor de eerste (en voorlopig enige ) keer naar België. Voor de liefhebbers van dit donkerkleurige en stevige genre een enige kans

Praktisch: zaterdag 8 juli om 20u in het Clubhouse van MC Joyriders, Zandvliet 108A in Dessel

Prijs: gratis