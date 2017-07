Sven Vanthourenhout volgt Rudy De Bie op als bondscoach veldrijden

Sven Vanthourenhout (36) volgt Rudy De Bie (61) op als nationale bondscoach van de veldrijders. Vanthourenhout komt over van Telenet Fidea Lions, het team waar hij als ploegleider aan de slag was. De Bie zal zich toeleggen op de uitwerking van de algemene jeugdopleiding bij Cycling Vlaanderen. Dat heeft de Koninklijke Belgische Wielrijdersbond (KBWB) dinsdag bekendgemaakt.

Vanthourenhout, goed bevriend met Sven Nys, gaat vanaf 1 augustus aan de slag bij Belgian Cycling. De aanwerving van de West-Vlaming kadert in “de modernisering van de technische staf van Belgian Cycling”, klinkt het.

Rudy De Bie volgde na het het WK van 2002 in Zolder de betreurde Erik De Vlaeminck op als bondscoach van de veldrijders. Onder zijn leiding behaalden de Belgen talloze WK-medailles en ontbolsterden onder anderen Bart Wellens, Sven Nys, Niels Albert, Wout van Aert en Sanne Cant.

“De Bie stond vijftien jaar met veel succes aan het hoofd van de nationale ploeg, en is nu toe aan een nieuwe uitdaging”, zo luidt het persbericht van de KBWB. “Cycling Vlaanderen hervormt de opleiding van de jeugd, en Rudy De Bie is op basis van zijn ruime ervaring de geknipte man om dat project in juiste banen te leiden. Het initiatief van Cycling Vlaanderen breekt met een jarenlange traditie en wil de jeugd een moderne, aantrekkelijke voorbereiding op het fietsen bieden. De verwezenlijking van dit project en de tijd die dat zal vergen, maakt het voor Rudy De Bie onmogelijk om die taak te combineren met zijn werkzaamheden als bondscoach van de veldrijders.”