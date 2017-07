Wegenwerken in Antwerpen zorgen voor drukker verkeer in Liefkenshoektunnel

Antwerpen - De Liefkenshoektunnel die de linkeroever in Antwerpen verbindt met de rechteroever wordt door de werkzaamheden in en rond de stad meer gebruikt. In juni maakte, vergeleken met dezelfde periode vorig jaar, bijna een kwart meer personenwagens gebruik van de tunnel. Ook het vrachtverkeer is toegenomen, weet de VRT.

In de maand juni waren er in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar 22% meer personenwagens die gebruikmaakten van de Liefkenshoektunnel. Juni 2017 telt met 620.000 gebruikers 90.000 meer bestuurders dan vorig jaar. Ook werden er 13% meer vrachtwagens geteld.

De toegenomen drukte in de Liefkenshoektunnel is volgens de directie onder meer te wijten aan de knip van de Leien. Ook de lange files op de E17 tot de Kennedytunnel zijn een oorzaak. Sinds zaterdag is het agentschap Wegen en Verkeer begonnen met een grondige vernieuwing van de R2 die twee maanden zal duren.