Deze fouten maak je volgens de trainer van de sterren in de fitness

Harley Pasternak, de personal trainer van sterren zoals Kim Kardashian, Rihanna en Lady Gaga, heeft in een interview met lifestylewebsite The Zoe Report enkele fouten uit de doeken gedaan die heel wat mensen in de fitness maken. Je let er beter op, want anders zouden al je inspanningen wel eens voor niets geweest kunnen zijn.

Volgens Harley Pasternak zijn er drie fouten waar heel wat mensen zich aan bezondigen eenmaal in de fitness. Je aan een routine houden, helpt bijvoorbeeld niet. "Mensen blijven op een bepaald niveau hangen omdat ze de intensiteit van hun training niet opschroeven en niet genoeg variatie inbouwen. Ik laat mijn cliënten constant verschillende oefeningen doen, of het nu gaat om werken met gewichten of andere materialen of bijvoorbeeld spelen met het aantal oefeningen. Zelfs het tijdstip, de locatie en de muziek aanpassen, kan je ervaring veranderen en je over je plateau helpen tillen."

Pasternak is ook van mening dat je een goede training niet kunt afmeten op basis van de hoeveelheid zweet die je erbij verliest. "Velen denken dat je moet zweten om vet te verbranden. Zweten is enkel een reactie van het lichaam waarbij het zich aanpast aan een warm extern klimaat. Iemand die in putje winter gaat joggen en niet veel zweet, verbrandt veel meer calorieën dan diegene die dat in een warme ruimte doet", vertelt hij.

Je stijf voelen en pijnlijke spieren hebben na de training, is niet per se een goed teken. "Je gelooft misschien dat als je pijnlijke spieren hebt de dag na de training dat dat een bewijs is van een goede work-out", zegt Pasternak. "Terwijl sommigen daarvan genieten, is het zeker niet de enige indicator van een goede training. De pijn die je voelt is een neveneffect van factoren zoals volume, intensiteit en trainingsgeschiedenis. Als je nooit eerder gewichten hebt gelift dan kan een stevige work-out zelfs tot een week lang pijn doen. Iemand die het gewoon is om te doen, zal er integendeel achteraf helemaal niets van voelen."