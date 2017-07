Kalmthout - Vanaf donderdag 29 juni tot en met maandag 10 juli 2017 voert een aannemer rioleringswerken uit in Den Akkerweg. De weg is afgesloten. Er is een omleiding voorzien via Sus Elststraat. Fietsers en voetgangers kunnen de werken wel passeren. Ook de ijsboerderij ’t Akkerhof blijft bereikbaar.