‘Game of Thrones’-actrice over verkrachtingsscène: “Seksueel geweld mag niet verborgen worden op tv”

Fans kijken al reikhalzend uit naar de start van seizoen 7 van ‘Game of Thrones’, over een tweetal weken. Een van de actrices van de populaire serie blikt echter terug naar een paar seizoenen geleden. In een interview met The Times en Time verdedigt ze het uitzenden van een controversiële scène.

In het midden van seizoen vijf, in de aflevering ‘Unbowed, Unbent, Unbroken’, veroorzaakte Game of Thrones heel wat controverse nadat een verkrachtingsscène werd uitgezonden. In de scène vergrijpt Ramsay Bolton (gespeeld door acteur Iwan Rheon) zich aan Sansa Stark, gespeeld door Sophie Turner. Sindsdien hebben meerdere medewerkers van de serie de beslissing verdedigd om dat moment in beeld te brengen. Het werd een van de meest controversiële scènes van de reeks, die sowieso al heel wat naakt, seks en seksueel geweld bevat.

Na het uitzenden van de beelden, kwamen er heel wat hevige reacties. Velen vonden dat het ongehoord was die scène zo expliciet uit te zenden, anderen vonden het onnodig om de scène op die manier en zo lang in beeld te brengen. Sommigen spraken zelfs over een boycot van de show uit protest.

Taboe

Maar daar is Sophie Turner, die de scène moest ‘ondergaan’, het niet mee eens. Ze vindt dat seksueel geweld niet verborgen mag worden op tv. “Hoe meer we over seksuele aanranding spreken, hoe beter”, zegt ze aan het Britse The Times en het Amerikaanse Time. “Rot op met de mensen die zeggen dat we dit niet op televisie zouden mogen uitzenden, en rot op met de mensen die zeggen dat ze de serie gaan boycotten omwille van die scène.”

“Dit gebeurde vroeger, en het gebeurt nog steeds. Als we het als een taboe behandelen, hoe gaan slachtoffers dan de kracht hebben om te zeggen wat hen overkomen is?”

Al heeft Turner zelf ook af en toe getwijfeld of de scène wel op televisie zou moeten komen, geeft ze toe. “Ik ben zelf nog nooit geconfronteerd geweest met seksueel geweld, of ik ken ook niemand die er al slachtoffer van is geweest. Dus ik stond er niet echt bij stil. Toen er nadien dan zoveel ophef was over dat we zoiets op televisie toonden, was mijn eerste reactie dat we de beelden inderdaad misschien gewoon niét hadden moeten uitzenden.”

Trending topic

Maar daar is ze nu dus van afgestapt: “Seksueel geweld mag niet verborgen worden op tv”, zegt ze. “Het was destijds een trending topic op Twitter. En dan begin je je af te vragen: waarom is het geen trending topic als het in het echte leven gebeurt? Dit was een fictief karakter, en ik ben er ongedeerd mee weggekomen... Laten we er wél over praten en discussiëren en dat dan gebruiken om mensen die er wel in het dagelijks leven mee te maken krijgen te helpen.”