Zo zal de nieuwe fietshelling aan de Parkbrug eruitzien

Antwerpen 2060 - De Parkbrug die vorige zomer over de Leien werd geplaatst, wordt aangepast met een helling. De fietsersbrug op het Eilandje kreeg veel kritiek van fietsers die moeilijkheden kenden met het beklimmen en dalen van de brug. Het stadsbestuur heeft nu het definitieve ontwerp van de fietshelling goedgekeurd.

Aan de westkant van de Parkbrug kennen fietsers heel wat problemen om via de trappen zonder ongelukken de brug op te klimmen of af te dalen met hun vervoersmiddel. De stad gaf in februari de problemen toe en meldde dat ze een spiraalvormige helling zouden bouwen. Nu heeft het stadsbestuur het definitieve ontwerp van de fietshelling goedgekeurd.

Alternatief voor VeloComfort

De 140 meter lange helling met een lusvormig ontwerp komt in het binnengebied tussen de Italiëlei, de Londenstraat en de Entrepotkaai. Ze geldt als een alternatief voor de lift en de trap met het VeloComfort-systeem, die allebei behouden blijven. De werken aan de helling starten ten vroegste in april 2018 en zullen minstens één jaar in beslag nemen. Ney & Partners, die eerder ook de Parkbrug ontwierpen, zitten achter het project.

“Om de doorstroming voor fietsers te optimaliseren, werd er via een haalbaarheidsstudie onderzocht of een fietshelling voor de Parkbrug aan de kant van het Eilandje mogelijk is”, zegt Antwerps schepen voor Mobiliteit Koen Kennis (N-VA).

“Daaruit bleek dat een lusvormige variant het best scoort op de verschillende aspecten. De fietshelling ligt parallel aan de gevels van de bestaande gebouwen, en de start ervan is voldoende breed gemaakt om de toegang vanuit verschillende richtingen mogelijk te maken. De fietshelling zal uitgevoerd worden in een lichte staalstructuur om het gewicht op de bestaande structuur te beperken. Het fietspad is voorzien in gietasfalt.”

Foto: Ney & Partners