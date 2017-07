Lisa-Marie (20) glijdt uit in bad en verdrinkt: “Dit is onwezenlijk”

Roksem - De 20-jarige Lisa-Marie Vangeluwe uit het West-Vlaamse Roksem is gestorven in haar bad. De jonge vrouw gleed uit en viel op haar slaap. Ze raakte bewusteloos en verdronk. “Onwezenlijk om dit mee te maken”, zeggen haar ouders.

“Stommer kan het gewoon niet gebeuren. Uitglijden in bad en zo slecht neerkomen dat je het met je leven bekoopt.” De ouders van Lisa-Marie Vangeluwe (20) uit de Brugsesteenweg op de grens tussen Roksem en Zerkegem kunnen het maar moeilijk geloven. Hun dochter nam donderdagmiddag thuis een bad zoals ze dat al duizenden keren had gedaan. “Ze zat met haar voet in het gips en riep me nog om de deur dicht te doen”, zegt mama Agna Goethals. “Ik ging vijf à tien minuten een boodschap doen naast de deur. Ik riep haar en ze riep me terug. Maar toen ik terug kwam lag ze levenloos in bad.”

Wat er precies gebeurd is, zal wellicht nooit duidelijk worden. Maar meer dan waarschijnlijk rinkelde de gsm van Lisa-Marie terwijl ze in bad zat. De jonge vrouw sprong - omdat ze met haar gips niet anders kon - op één been naar de lavabo, waar haar gsm lag. Daarbij moet ze uitgegleden zijn en op haar slaap gevallen zijn. Ze was onmiddellijk bewusteloos en verdronk in het badwater.

“Toen ik binnenkwam, zag ik haar gips in het water liggen. Maar dan nog dacht ik niet aan het ergste. Tot ze echt niet reageerde. Ik heb haar direct op haar rug gedraaid en ben beginnen reanimeren.”

Lisa-Marie werd onmiddellijk met de mughelikopter naar het ziekenhuis overgebracht. Vrijdagmiddag rond 17 uur verloor ze de strijd. Haar ouders besloten om haar organen te doneren. “Toen ze ons die vraag kwamen stellen, wisten we dat er nog maar weinig hoop was”, zegt papa Guido. “Ze spraken al van ernstige hersenschade. We stonden er aanvankelijk wat sceptisch tegenover. Maar de dokters zouden ons op de hoogte houden over de resultaten.”

Voor het gezin is het enorm moeilijk om de dood van Lisa-Marie te aanvaarden. De manier waarop ze haar moesten afgeven, heeft daar veel mee te maken.

“Ik heb al gedacht aan verhuizen”, zegt mama Agna. “Ik kan niet meer naar het bad kijken. Ik zie haar er telkens weer in liggen. Het hangt hier vol herinneringen aan haar. Ik deed de strijk en daar zaten kledingstukken van haar tussen. Toen besefte ik: het is de laatste keer dat ik haar strijk kan doen. We zullen dit voor altijd met ons meedragen en we zullen het een plekje moeten geven. Maar als het zo banaal gebeurt, is dat verdomd moeilijk.”

“Te jong voor het kerkhof”

Mama Agna besloot om haar dochter zelf te wassen. “Ik had dat nodig om het te helpen verwerken”, zegt ze. “Ik heb haar kleren aangetrokken en haar make-up opgedaan. En dat deed me heel veel deugd. Ik ben haar mama, ik weet hoe ze dat wou. Nu is het echt onze Lisa-Marie zoals ze altijd geweest is.”

Lisa-Marie werkte als logistiek medewerker in een rusthuis in Bredene. Daar was ze zowat onmiddellijk na haar studies begonnen. “Ze deed dat met hart en ziel”, zegt mama Agna. “Net zoals alles wat ze deed eigenlijk. Lisa-Marie had een enorm grote mond, maar tegelijkertijd was ze heel kwetsbaar.”

De uitvaartplechtigheid vindt zaterdagmorgen om 10 uur in de kerk van Roksem plaats. Daarna zal de urne bij het gezin thuis geplaatst worden. “We wilden haar niet op een kerkhof begraven. Daarvoor was ze te jong”, klinkt het.