Lierse-speler op weg naar Bundesliga

Lier - Karim Hafez staat dicht bij een overgang naar het Duitse Freiburg. De 21-jarige linksback van Lierse werd het voorbije seizoen uitgeleend aan de Franse tweedeklasser Lens, dat de speler ook definitief wilde overnemen.

Hafez legt morgen zijn medische testen af. Tussen Lierse en Freiburg bestaat reeds een voorakkoord. “Maar ik wil en kan de transfer nog niet definitief bekrachtigen”, reageerde manager Roel Rymen. Mogelijk zal Lens nog een laatste poging ondernemen om Hafez alsnog over de streep te trekken. Charles Kwateng trekt wellicht naar Mandel United. Joeri Poelmans en Dender kwamen niet tot een akkoord.

Lierse wacht nu al meer dan een week op een teken van leven van zijn Egyptische middenvelder Zizo. “Hij laat iedereen in de steek en is niet bereikbaar”, gaf Rymen tekst en uitleg. “Ik weet niet hoe het verder moet met dit dossier. Hij is onwettig afwezig en sportief lijkt het onmogelijk om hem bij onze coach weer in de gratie te krijgen.”