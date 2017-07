Kate Middleton kiest voor kortere coupe

Kate Middleton (35) heeft een flink stuk van haar haren laten afknippen. Ze was voor het eerst met haar nieuwe coupe te zien toen ze een bezoekje bracht aan het tennistornooi van Wimbledon.

Als Kate Middleton iets aan haar uiterlijk verandert dan is dat een zaak van levensbelang in Engeland en dus ging haar nieuwe look niet onopgemerkt voorbij. Toen ze een bezoekje bracht aan Wimbledon waren alle ogen duidelijk op haar én haar kapsel gericht. Daar zou volgens de Britse pers toch een flinke 15 centimeter van af zijn.

In elk geval lijkt iedereen het erover eens dat de Duchess of Cambridge er zo wat frisser en jeugdiger uitziet en haar haren stralen van gezondheid. Voor de gelegenheid droeg ze bij het nieuwe kapsel een jurk met polka dots van Dolce & Gabbana en een handtas van Victoria Beckham. Ze maakte bovendien even de tijd om kennis te maken met enkele tennislegendes, onder wie Kim Clijsters.

Europa met de kinderen

Ondertussen werd ook aangekondigd dat voor haar gezin deze zomer een kleine Europese tournee langs Duitsland en Polen op het programma staat. Kensington Palace maakte daarbij bekend dat George en Charlotte mee zullen reizen. Voor het prinsje wordt het zijn derde buitenlandse trip, voor het prinsesje haar tweede.