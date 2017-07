“Gebruik van anabolen wordt steeds groter probleem bij amateursporters”

Brussel - Hans Cooman, de hoofdgeneesheer bij het Vlaams antidopingagentschap NADO, trekt aan de alarmbel over het toenemend gebruik van anabolen bij jongeren en amateursporters. “Meer en meer moet gestreefd worden naar een torso à la David van Michelangelo en het liefst nog wat gespierder”, zo schrijft hij dinsdag in een opiniestuk in De Morgen. “De sociale druk op jonge (en wat oudere) mensen neemt toe.”

Het antidopingagentschap telde in het eerste kwartaal van dit jaar 27 gevallen van anabolengebruikers in de fitness. “Doorgaans gebruikt 20 tot 30 procent van de sporters de middelen”, stelt Cooman. Hij benadrukt ook dat anabolen een gevaar zijn voor de volksgezondheid.

Ook Peter Van Eenoo, dopingexpert van de UGent, ziet een grote populariteit van anabolen onder sporters in de fitnesszaal of bij krachttraining. “Iedereen wil tegenwoordig een afgetraind lijf. Een lichaam dat er sportief uitziet, is belangrijker dan een lichaam dat echt sportief ís. Intussen gaat iemands gezondheid naar de knoppen.”

Het kabinet van minister van Sport Philippe Muyters (N-VA) erkent het probleem. “Het heeft geen zin om anabolentests uit te voeren bij recreatieve boogschieters. Bij fitness en bodybuilding is dat een ander verhaal”, reageert woordvoerder Thomas Pollet. “We voeren meer controles uit in deze sector.”