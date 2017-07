François Neuville, een ongelukkige Belgische Tourwinnaar die iedereen wil vergeten

In de 104 edities die de Tour de France rijk is, wordt hij netjes over het hoofd gezien. En als ze konden, zouden ze hem in Frankrijk liefst helemaal vergeten. Maar ook in de donkere oorlogsjaren werd een Tour gereden. Een ‘Ersatz-Tour’ voor de ene, een ‘Nazi-Tour’ voor de meer kritische geesten. Met een Belg als winnaar. Een ongelukkige Belg: François Neuville.