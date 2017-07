Vandoorne: "GP van Oostenrijk kan ons een boost geven"

Stoffel Vandoorne kijkt reikhalzend uit naar komend raceweekend op de Red Bull Ring. Volgens Vandoorne kan een goed resultaat tijdens de GP van Oostenrijk een boost voor het team betekenen.

Tijdens het raceweekend in Baku behaalde McLaren-Honda haar allereerste twee wk-punten van het seizoen. Fernando Alonso finishte als negende terwijl Stoffel Vandoorne tevreden moest zijn met een twaalfde plaats.

Vandoorne verwacht dat de karakteristieken van de Red Bull Ring beter bij de wagen van McLaren zullen passen. Dat op zich zou kansen moeten bieden voor McLaren, zeker nu Vandoorne en Alonso in Oostenrijk over een verbeterde Honda-motor zullen beschikken.

"Ik kijk er naar uit om in Oostenrijk te racen. Het is een fantastisch circuit dat meestal mooie mogelijkheden geeft om in te halen, waar 'close racing' plaatsvindt en ook geregeld voor onverwachte resultaten zorgt," blikt Vandoorne vooruit naar komend raceweekend op de Red Bull Ring. "Het circuit zou beter bij ons pakket moeten passen dan Canada of Baku, waar de lange rechte stukken in ons nadeel speelden."

"Het was erg goed voor het team om tijdens de laatste race de eerste wk-punten te behalen. Het was goed voor de motivatie en sfeer binnen het team. Hopelijk zorgt het ervoor dat we bijkomende progressie kunnen boeken in Oostenrijk. We brengen iedere race updates mee. Het zou dan ook leuk zijn om een probleemloos weekend te kennen op een circuit dat ons geen nadeel geeft."

Vooruitgang mogen we van Vandoorne verwachten in Oostenrijk, al mogen die verwachtingen ook niet te hooggespannen zijn.

"Uiteraard bevinden we ons nog niet waar we ons willen bevinden. Een mooi resultaat in Oostenrijk zou het team een bijkomende boost geven," besluit Vandoorne.

