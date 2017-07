Belgen pakken goud en zilver op EK skeeleren in Lagos

Op de tweede dag van de Europese titelstrijd skeeleren in het Portugese Lagos hebben de Belgische skeeleraars twee medailles behaald. Bij de senioren was er zilver voor Sandrine Tas in de afvallingskoers 15.000 meter. B-junior Jason Suttels verraste met zijn tweede continentale titel. Bart Swings verscheen niet aan de start.

Daarmee komt de oogst aan medailles op zeven: drie keer goud, drie zilver en een brons. In het medailleklassement levert dat de Belgen achter Frankrijk en Italië de derde plaats op.

Veel topskaters zien de EK als een voorbereiding op de World Games, het evenement van niet-olympische sporters dat eens in de vier jaar wordt gehouden. In Wroclaw (Polen) verschijnen ook de sterke tegenstanders uit Zuid-Amerika en Azië op de piste.

Om die reden hebben skeeleraars als Ewen Fernandez en Juliëtte Pouydebat uit Frankrijk besloten in Portugal forfait te geven. Een andere Fransman, Alexis Contin, laat zich helemaal niet op de skeelerbaan zien. Als schaatser richt Contin, een gekend opponent van Swings, zich helemaal op de Olympische Winterspelen in Zuid-Korea. Dan is het niet zo vreemd dat Swings in Lagos niet een volledig programma afwerkt.

Met nog vijf skaters in de baan deed Tas alles goed. Twee ronden voor het einde leek de studente uit Oostende te ontsnappen. Ze pakte enige meters op de andere vier, onder wie de gezusters Francesca en Giulia Lollobrigida. Ondanks een spagaatfinish werd ze op de streep achterhaald door haar Italiaanse aartsrivaal Francesca Lollobrigida, die er maandag ook al een reeks 500-meters had opzitten.

Sutttels veroverde op de tien kilometer afvalling zijn tweede Europese titel. De junior uit Heverlee leek aanvankelijk nog wat vermoeid van de krachtinspanning die hij daags tevoren in de puntenkoers leverde. De laatste kilometers bleek hij achterin het pelotonnetje alles onder controle te houden. Met een uitgekiende demarrage verwees de wat schriele maar taaie tiener de Fransman Ewen Foussadier en de Nederlander Jordy van Workum naar de tweede en derde plaats.

Op de 500 meter slaagden de Belgische skaters er niet in de finales te bereiken. In de serie was Mathias Vosté zo verstandig het spoor te kiezen van de Duitser Simon Albrecht, die met 39,542 seconden de beste tijd noteerde. Als tweede (39,591) bleef Vosté daarbij weinig achter. Het verschafte hem een gunstige positie bij de start van de kwartfinale, waarin hij opnieuw tweede werd. De derde plats in de halve eindstrijd betekende echter het einde voor de sterke Vosté. Stien Vanhoutte en Anke Vos kwamen hun reeks op de 500 meter niet door. In de eerste serie eindigden ze weliswaar als eerste en tweede, maar hun tijden waren onvoldoende om zich bij de beste acht te scharen. Met 43,970 was Vanhoutte ruim een halve seconde te langzaam. Tas had besloten haar krachten te sparen voor de zware afvallingskoers in de avonduren, die haar niet bracht waarop ze had gehoopt.