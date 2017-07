Barbiejeep gestolen uit draaimolen: pas teruggegeven na dreigement om beelden openbaar te maken

Schilde - De politiezone Voorkempen moet een bizar misdrijf onderzoeken. Onbekenden stalen op de braderie van Westmalle de barbiejeep van de draaimolen. Het autootje werd op een paadje teruggevonden.

Frederik en Mandy Faes-Delforge uit Schilde zijn opgelucht dat hun draaimolen Happy Kids weer compleet is. Vandaag bouwen ze de paardenmolen alweer op in Oud-Turnhout. “Ik heb de molen pas vijf maanden geleden gekocht van een foorkramer die met pensioen ging”, vertelt Frederik Faes. “Mijn familie heeft vooral eetkramen op kermissen. Van hamburgers ken ik alles, maar ik wist niet meteen waar ik zo’n nieuwe, roze barbiejeep moest gaan kopen. Het is ook niet leuk: je hebt die attractie nog niets eens afbetaald en plots ontbreekt er al een stuk.”

De diefstal van de jeep gebeurde zaterdagochtend kort na 7u. De draaimolen van Frederik en Mandy Faes stond op de hoek van de Kasteellaan in Westmalle opgesteld. “Die barbiejeep weegt tussen de 60 à 70 kilo. Hij is met bouten vastgeschroefd. De dieven hebben hem losgeschroefd en meegenomen.”

Foto: RR

Op beelden van een bewakingscamera aan de apotheek op de hoek zie je hoe een schijnbaar volwassen man met halflang zwart haar, zwarte jas, jeans en sportschoenen op de draaimolen toestapt. Er is ook een tweede kompaan die de roze kinderjeep mee over straat sleurt.

Faes Events postte op Facebook zaterdag een bericht van de diefstal en riep de daders op om het voertuigje terug te brengen, anders zou het de camerabeelden publiek maken. ’s Avonds merkte een politieagent die in de buurt woont toevallig de barbiejeep op aan een paadje dat uitkomt op een woonwijk op een 200-tal meter van de draaimolen.

“De politie heeft een proces-verbaal opgemaakt”, vertelt Frederik Faes. “Het gebeurt wel vaker dat verzamelaars zo’n houten paardje van de draaimolen of een botsauto stelen om bijvoorbeeld als gadget in hun living te zetten.”