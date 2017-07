Waarom loopt het nu toch weer mis met interprofessioneel akkoord?

Het sociaal overleg zit weer in een crisis. De vakbondsafgevaardigden kwamen gisteren niet opdagen om de besprekingen met de werkgevers voort te zetten “omdat het water tussen beiden veel te diep is”. Nochtans heerste er in januari van dit jaar grote euforie toen de Groep van Tien een Interprofessioneel Akkoord (IPA) afsloot. Daarin werden heldere afspraken gemaakt over de stijging van de lonen.

Beide partijen leken daar zeer tevreden over, en ook minister van Werk Kris Peeters stond te glunderen. Waarom loopt het dan nu weer mis? Omdat het nu gaat over aanpassingen aan de arbeidswetgeving en over flexibiliteit. Twee thema’s die enorm gevoelig liggen bij de vakbonden.

Na het succes van het IPA in januari werd meteen afgesproken om verder te praten over maatregelen die aan de werkgever de kans moesten bieden om de arbeid soepeler te organiseren en aan de bonden om de loopbaan van de werknemers te verbeteren. Dat voornemen is overmoedig gebleken. De onderhandelingen liepen vrijwel meteen vast toen de werkgevers de herinvoering van de proefperiode en de daarmee gepaard gaande kortere ontslagtermijnen vroegen. Voor de werkgevers biedt die proefperiode de mogelijkheid om sneller mensen aan te werven, maar ze ook sneller te laten gaan. Na raadpleging van hun achterban vonden de bonden die proefperiode onaanvaardbaar. Zij zien vooral de mogelijkheid tot snel ontslag, niet de kansen op de arbeidsmarkt voor mensen die anders misschien geen werk vinden.

Daar zit telkens weer het spanningsveld. In deze snel evoluerende economie kunnen werkgevers niet anders dan flexibel zijn. De bonden zijn als de dood voor dat woord. En dat is enigszins begrijpelijk. Flexibiliteit is eindig en mag niet leiden tot uitbuiting of willekeurige omgang met de werknemers. Maar elke vorm van soepelheid telkens weer bot afwijzen en alle onderhandelingen meteen stopzetten, lost niets op. Werknemers zijn niet alleen gediend met gunstige arbeidsvoorwaarden, maar ook met een goed draaiende economie. De bonden moeten het een tegen het ander afwegen. Dat doen ze nu niet. En dat is bijzonder jammer, want net in deze woelige tijden hebben we bonden nodig die zich niet vastklampen aan het verleden, maar mee durven te denken aan de toekomst. Door nu op te stappen, zetten ze zichzelf buitenspel, en daar helpen ze geen enkele werknemer mee. Bovendien hypothekeren ze zo andere dossiers in het sociaal overleg, zoals de bestrijding van de burn-outs en de gevolgen van de digitalisering. Thema’s waarmee ze voor hun achterban een en ander zouden kunnen binnenhalen, zeker nu de economische omstandigheden redelijk gunstig zijn.

Niemand is gediend met deze starre houding. Niemand is gediend met een mislukt sociaal overleg. Hopelijk komen de sociale partners snel tot dit inzicht en gaan ze weer rond de tafel zitten.