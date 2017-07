Merksplas - De vernieuwde kinderopvang De Spetter, naast de oude pastorie in Merksplas, opende maandagochtend voor het eerst de deuren. De capaciteit van de kinderop-vang verdubbelt met deze nieuwbouw.

De zomervakantie is prima gestart voor de kinderen van de buitenschoolse kinderopvang De Spetter in de Pastorijstraat in Merksplas. De jongste kleuters die gebruikmaken van de vakantieopvang speelden ...