Grobbendonk - Nachtelijke bezoekers veroorzaakten opnieuw heel wat schade bij de specialist in buitenspeelgoed Scava in Grobbendonk. De uitbater schat dat het minstens de tiende kraak in vijf jaar is.

Zaakvoerder Gwen Carsauw begint naar eigen zeggen stilaan een stramien te zien in de resem inbraken in zijn handel op de bedrijvenzone Bouwelven naast de E313 in Grobbendonk. Scava is gespecialiseerd ...