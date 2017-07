Begeleidingsband Prince biedt fans in Heist-op-den-Berg “genezingsproces”

The New Power Generation op het podium in cc Zwaneberg

Heist-op-den-Berg - The New Power Generation (NPG), de originele begeleidingsband van Prince, heeft in Heist-op-den-Berg het muzikale nalatenschap van Zijne Purperen Hoogheid geëerd met een concert in cc Zwaneberg. “We doen dit om hem te eren.”

Na een ruim anderhalf uur durende barrage zondagavond van perfect uitgevoerde klassiekers en minder bekende werken, kunnen we rapper Tony M. en bandleider Morris Hayes bij de kraag vatten in de catacomben van het Heistse cc Zwaneberg. De twee klopten heel wat jaren dienst bij Prince. Hayes gaat zelfs de geschiedenisboeken in als de muzikant waarmee hij het langste samenwerkte.

Tony M. (links) en Morris ­Hayes Foto: Kristof Van Rompaey.

Er zijn geen andere stops in België gepland dan Heist-op-den-Berg. Hoe vonden ze het zelf om hier te zijn, nadat ze zopas voor tienduizenden fans speelden in Londen? “Prince hield van zulke intieme concerten”, zegt Morris Hayes. “Je kan de energie van het publiek voelen. België is voor ons trouwens altijd een goede markt geweest. Het is geweldig om te horen dat het publiek vind dat we het goed doen, ook zonder Prince. Natuurlijk beseffen we dat hij onvervangbaar is. We doen dit gewoon om hem te eren.”

In oktober speelde de band al een tributeconcert in Minneapolis, de thuisbasis van Prince. “In april was er een viering, maar alleen mensen met veel geld konden daarbij zijn”, zegt Tony M. “Met deze concerten willen we alle fans dus een kans geven op een soort genezingsproces.”

Aanstekelijke emoties

Het valt de muzikanten nog geregeld zwaar om zonder Prince op het podium te staan. “Je weet nooit wanneer, maar het gebeurt dat je plots door emoties overvallen wordt”, legt Tony M. uit. “Vanavond was dat bij mij bijvoorbeeld het geval toen we Purple Rain speelden met André Cymone.” Hayes sluit zich daarbij aan: “Ik zag een vrouw op de eerste rij die haar hoofd op het podium legde. Dat gaf me rillingen, man. Emoties zijn aanstekelijk. Kijk maar naar de gekte die The Beatles vroeger veroorzaakten. Verdriet wordt op dezelfde manier doorgegeven.”