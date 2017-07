Kalmthout - De vakantie is net bezig en toch trekken bijna negentig jongeren deze week alweer naar school. In het Gitok vindt tot en met vandaag de vijfde editie van Start to Tech plaats. Met tien workshops maken jongens en meisjes kennis met techniek en wetenschap.

Op de officiële eerste dag van de vakantie verwacht je een lege speelplaats, maar niets is minder waar op het Gitok in Kalmthout. Bijna negentig jongens en meisjes schreven zich er vrijwillig in voor ...