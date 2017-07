‘Most-wanted’-Belg 8 jaar na ontsnapping opgepakt in Rotterdam

De Nederlandse politie heeft in Rotterdam een Belgische voortvluchtige gevangene (38) die op gewelddadige wijze ontsnapte opgepakt. Hij stond op de lijst van meestgezochte mensen en werd al acht jaar gezocht, dat meldt de NOS. Een politiebron bevestigt aan Belga dat Mustapha Lahnachi betreft.

De politie heeft in Rotterdam de Marokkaanse Belg Mustapha Lahnachi opgepakt die acht jaar geleden met geweld uit de gevangenis ontsnapte. De man (38) stond op de lijst met meestgezochte Belgen. Hij had in ons land nog zes jaar gevangenisstraf te gaan. Volgens de politie vluchtte de man naar Nederland na zijn ontsnapping en leefde hij ondergedoken met een valse naam.

De Nederlandse politie kwam de man op het spoor nadat hij in het kader van een ander onderzoek een DNA-staal moest afgeven.

De federale politie geeft voorlopig geen commentaar.