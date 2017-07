Studenten Academie maken nieuwe kruisweg

Lier - Twee studenten van de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten gaan met hun docent Xaveer De Wulf een nieuwe kruisweg voor het begijnhof maken. De beelden moeten de veertien geschilderde paneeltjes van circa 1900 vervangen. Die zijn namelijk zo verweerd dat ze niet meer te restaureren vallen.

De kruisweg is een reeks van veertien afbeeldingen of staties die te vinden is langs de Via Dolorosa in Jeruzalem. De kruisweg vindt zijn oorsprong in het gebed van de eerste christenen in Jeruzalem. ...