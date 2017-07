Soly, een Antwerpse winkel in kookgerei, is na 158 jaar failliet. De concurrentie met webshops, werkzaamheden en een gebrek aan innovatie werden de familiezaak te veel. Tien jaar geleden was 7% van de failliete ondernemingen in België ouder dan een kwarteeuw. Nu is dat 14%.

1859 is het jaar waarin Charles Darwin zijn wereldberoemde boek over de evolutietheorie uitbrengt en koning Leopold II over België heerst. In datzelfde jaar opent Alex Soly op Kipdorp in Antwerpen een ...