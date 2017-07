Uitbater van twee cafés in Mechels stadscentrum aangehouden in drugszaak

Mechelen - De uitbater van de cafés De Borrel Babbel en De Floeren Aap in Mechelen zit in de cel. Hij is aangehouden als verdachte in een drugsonderzoek.

De deuren van de twee kroegen aan het Nieuwwerk achter de Mechelse kathedraal blijven ondertussen al een drietal weken gesloten. Opvallend, omdat Ad M. De Vijf Vaten nog maar pas heeft overgenomen en het laatste weekend van april heropende als De Floeren Aap. De vijftiger was bovendien nog maar een jaar uitbater van De Borrel Babbel, het kleinste cafeetje van de Dijlestad.

De plotse sluiting en zijn wekenlange afwezigheid brengt in Mechelen de geruchtenmolen op gang. Het Antwerpse gerecht bevestigt de aanhouding. “Hij is verdachte in een drugsonderzoek. Naar aanleiding van deze feiten werd hij op 13 juni door de onderzoeksrechter aangehouden. In het belang van het onderzoek kan er voorlopig niet veel meer worden gecommuniceerd”, zegt woordvoerder Kevin Witpas van het Antwerpse parket.

Waarvan Ad M. wordt beticht, is voorlopig niet bekend. Evenmin wat er met de twee horecazaken zal gebeuren. Op het raam van De Borrel Babbel hangt uit dat de zaak wegens onvoorziene omstandigheden gesloten is met de boodschap “Tot snel.”