Zoon van George Weah tekent profcontract bij PSG

Timothy Weah, de 17-jarige zoon van de voormalige topvoetballer George Weah, heeft zijn handtekening gezet onder een profcontract bij Paris Saint-Germain. Dat heeft de Franse club maandag bekendgemaakt.

De verbintenis met Weah, die in 2014 bij PSG terechtkwam, loopt tot juni 2020. Het afgelopen seizoen was de aanvaller een van de Parijse smaakmakers in de Youth League.

Timothy is de zoon van George Weah, die tot op heden als enige Afrikaan ooit de trofee voor Wereldvoetballer van het Jaar kreeg (in 1995). De ondertussen 50-jarige ex-aanvaller uit Liberia speelde van 1992 tot 1995 voor PSG. Daarnaast verdedigde hij de kleuren van onder meer Monaco en AC Milan.