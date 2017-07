WIMBLEDON. Bemelmans klopt oude rot en heeft meevaller in tweede ronde, Nadal en Murray gaan hard

Ruben Bemelmans (ATP 124) heeft zich maandagavond geplaatst voor de tweede ronde van Wimbledon. De 29-jarige Limburger versloeg de tien jaar oudere Duitse veteraan Tommy Haas (ATP 258), die een wildcard kreeg. Het was het eerste onderlinge duel tussen de twee tennissers.

De linkshandige Bemelmans staat voor de vijfde keer op de hoofdtabel in Londen. Met zijn plek in de tweede ronde evenaart hij zijn resultaat uit 2012. In 2011, 2015 en 2016 was de eerste ronde het eindstation.

In afwezigheid van de geblesseerde David Goffin (ATP 13) is Steve Darcis (ATP 61) de enige andere Belgische man op de hoofdtabel. ‘Shark’ speelt dinsdag tegen de Litouwer Ricardas Berankis (ATP 196).

In de tweede ronde staat Ruben Bemelmans voor het eerst tegenover de Rus Daniil Medvedev (ATP 49). Die schakelde maandagavond verrassend het vijfde reekshoofd Stan Wawrinka (ATP 3) uit. De Zwitser ging in vier sets onderuit. Het werd 6-4, 3-6, 6-4 en 6-1 voor de 21-jarige Medvedev, die debuteert op de hoofdtabel van Wimbledon.

Het heilige gras ligt Stan Wawrinka allerminst. De 32-jarige Zwitser won de drie andere grandslams (Australian Open 2014, Roland Garros 2015 en US Open 2016) maar raakte in Londen nog nooit verder dan de kwartfinales, in 2014 en 2015. Vorig jaar moest hij na de tweede ronde inpakken. Toen bleek Juan Martin del Potro te sterk.

Titelverdediger naar tweede ronde

Andy Murray (ATP 1) heeft zich maandag vlot geplaatst voor de tweede ronde van Wimbledon. De Schotse titelverdediger versloeg Alexander Bublik (ATP 135), een Kazachse lucky loser, op het gras van Centre Court met 6-1, 6-4 en 6-2.

De partij, die even werd onderbroken door de regen, duurde 1 uur en 43 minuten. De 30-jarige Murray won het grandslamtoernooi voor eigen volk in Londen al twee keer, in 2013 en 2016.

Als eerste reekshoofd neemt hij het in de tweede ronde op tegen de Duitser Dustin Brown (ATP 97). Die zette de Portugees Joao Sousa (ATP 62) opzij met 3-6, 7-6 (7/5), 6-4 en 6-4.

Nadal kent weinig moeite met Australiër

Rafael Nadal (ATP 2) heeft zich maandag vlot gekwalificeerd voor de tweede ronde van Wimbledon.

De 31-jarige Spanjaard, het vierde reekshoofd op het gras in Londen, versloeg de 28-jarige Australiër John Millman (ATP 137) in drie korte sets. Het werd 6-1, 6-3 en 6-2 na 1 uur en 45 minuten tennis op Court 1.

Nadal, die Wimbledon won in 2008 en 2010, neemt het in zijn volgende wedstrijd op tegen de Amerikaan Donald Young (ATP 43). Die zag de Oezbeek Denis Istomin (ATP 72) opgeven in set vier bij een 5-7, 6-4, 6-4 en 4-2 achterstand.

Heupblessure bezorgt Nick Kyrgios serieuze domper

Nick Kyrgios (ATP 20) beleefde weinig plezier aan zijn eersterondepartij op Wimbledon. De 22-jarige Australiër moest, toen hij twee sets in het krijt stond tegen de Fransman Pierre-Hugues Herbert (ATP 70), de strijd met pijn aan de heup staken. “Wimbledon is mijn favoriete toernooi waar ik altijd goed speel, jullie kunnen je dus inbeelden hoe moeilijk deze opgave voor mij is”, sprak een ontgoochelde Kyrgios nadien.

“Ik had nog elke dag last aan mijn heup sinds mijn val op Queen’s en de toernooidokter raadde me aan om verstek te laten gaan”, verklaarde Kyrgios. “Maar Wimbledon, mijn lievelingstoernooi, laat je niet passeren. Ik heb er dan ook alles aan gedaan om fit geraken, maar dat was niet voldoende. Mijn blessure is een domper, maar er bestaan ergere dingen.”

Zal de heupblessure het vervolg van Kyrgios’ seizoen op het spel zetten? “Ik hoop in ieder geval een operatie te vermijden”, aldus ‘Kygs’. “Daarvoor liggen er te veel interessante wedstrijden in het vooruitzicht. Ik denk dan bijvoorbeeld aan de Davis Cup.”

In de Davis Cup neemt Australië het medio september op tegen België. Inzet is een finaleplaats tegen de winnaar van het duel tussen Servië en Frankrijk.